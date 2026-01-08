Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Größerer Polizeieinsatz in Heilbad Heiligenstadt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Mittwochabend kam es gegen 21 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in Heiligenstadt.

Zunächst war bekannt geworden, dass eine Person in einem Wohnhaus in der Petristraße einen Brand verursachte haben soll. Gegenüber den eintreffenden Einsatzkräften äußerte der Mann Bedrohungen. Hierbei soll er einen langwaffenähnlichen Gegenstand bei sich geführt haben. In weiterer Folge kam es zu umfangreichen Absperrmaßnahmen im Bereich der Petristraße. Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes kamen ebenfalls zum Einsatz.

Im weiteren Verlauf flüchtete der Mann mit einem Pkw. Bei seiner Flucht fuhr er auf einen Polizeibeamten zu, welcher zur Seite springen musste, um eine Kollision zu verhindern. Der Polizist blieb unverletzt.

Durch die Polizei werden derzeit intensive Suchmaßnahmen zur Feststellung des flüchtigen Mannes geführt. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

