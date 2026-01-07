Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallfahrer flüchtig

Greußen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser ermitteln nach einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Mittwoch gegen 9.30 Uhr in der Herrenstraße ereignete. Der Fahrer eines Ford befuhr die genannte Straße in Richtung Markt, als plötzlich ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug losfuhr und es zur Kollision kam. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig vom Unfallort. Ersten Erkenntnissen nach könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen silberfarbenen VW Golf gehandelt haben. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Verletzt wurde niemand.

Wer kann sachdienliche Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrer machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0004683

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell