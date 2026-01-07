Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Einfamilienhaus

Nordhausen (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten am Mittwochnachmittag zu einem Brand in einem Wohnhaus im Finkenstieg aus. Drei Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Sie blieben unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro. Durch den Brand und die Rauchentwicklung ist eine Etage des Hauses gegenwärtig unbewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Brandursache aufgenommen.

