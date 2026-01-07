Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei stellte mehrere Verstöße bei Kontrolle fest

Mackenrode (ots)

Am Dienstvormittag kontrollierten Polizeibeamte im Landkreis Nordhausen die gewerbliche Fahrerin eines Zustellerfahrzeuges auf der Bundesstraße 243 im Bereich Mackenrode. Hierbei stellten die Beamten unter anderem fest, dass in dem Kleintransporter, welcher unter anderem mit Gefahrgut beladen war, entgegen der Vorschriften während der Beförderung kein Feuerlöscher mitgeführt wurde. Außerdem wurden die Vorschriften über die Handhabung und Verstauung von Versandstücken eines Fahrzeuges mit Gefahrgut nicht beachtet. Zudem fehlten die bei gewerblichen Güterverkehr erforderlichen Tätigkeitsnachweise. Der Fahrerin und dem beauftragten Unternehmen drohen nun recht erhebliche Bußgelder.

