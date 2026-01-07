PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Koffer sucht Besitzer

Nordhausen (ots)

Bereits Anfang Dezember wurde im Stadtgebiet Nordhausens ein schwarzer Koffer gefunden und der Polizei als Fundsache übergeben. Es handelt sich um einen feuerfesten, wasserdichten Dokumentenkoffer der Firma HMF - Holthoff Trading GmbH. Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten, sich mit einem Eigentumsnachweis sowie dem zum Koffer gehörenden Sicherheitsschlüssel bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0320129

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

