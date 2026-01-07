Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Koffer sucht Besitzer
Nordhausen (ots)
Bereits Anfang Dezember wurde im Stadtgebiet Nordhausens ein schwarzer Koffer gefunden und der Polizei als Fundsache übergeben. Es handelt sich um einen feuerfesten, wasserdichten Dokumentenkoffer der Firma HMF - Holthoff Trading GmbH. Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten, sich mit einem Eigentumsnachweis sowie dem zum Koffer gehörenden Sicherheitsschlüssel bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.
Aktenzeichen: 0320129
