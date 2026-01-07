Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung

Bad Frankenhausen (ots)

Bereits am Samstag, den 6. Dezember 2025, ereignete sich vor einem Lebensmittelgeschäft in der Kyffhäuserstraße ein Körperverletzungsdelikt, zu dem die Nordhäuser Kriminalpolizei nun dringend Zeugen sucht. Nach derzeitigen Ermittlungen ist der Geschädigte gegen 18.25 Uhr durch einen Tatverdächtigen im Rahmen einer Auseinandersetzung verletzt worden. Der Geschädigte musste in weiterer Folge zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Bereits vor dem Angriff soll der Täter im Kassenbereich durch eine verbale Auseinandersetzung und Diskussionen auffällig gewesen sein.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0317402

