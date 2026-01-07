PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung

Bad Frankenhausen (ots)

Bereits am Samstag, den 6. Dezember 2025, ereignete sich vor einem Lebensmittelgeschäft in der Kyffhäuserstraße ein Körperverletzungsdelikt, zu dem die Nordhäuser Kriminalpolizei nun dringend Zeugen sucht. Nach derzeitigen Ermittlungen ist der Geschädigte gegen 18.25 Uhr durch einen Tatverdächtigen im Rahmen einer Auseinandersetzung verletzt worden. Der Geschädigte musste in weiterer Folge zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Bereits vor dem Angriff soll der Täter im Kassenbereich durch eine verbale Auseinandersetzung und Diskussionen auffällig gewesen sein.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0317402

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 10:28

    LPI-NDH: Polizei stellte mehrere Verstöße bei Kontrolle fest

    Mackenrode (ots) - Am Dienstvormittag kontrollierten Polizeibeamte im Landkreis Nordhausen die gewerbliche Fahrerin eines Zustellerfahrzeuges auf der Bundesstraße 243 im Bereich Mackenrode. Hierbei stellten die Beamten unter anderem fest, dass in dem Kleintransporter, welcher unter anderem mit Gefahrgut beladen war, entgegen der Vorschriften während der Beförderung kein Feuerlöscher mitgeführt wurde. Außerdem wurden ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 08:08

    LPI-NDH: Verkehrsunfall in der Fußgängerzone

    Bad Frankenhausen (ots) - Am Dienstag kam es gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rittergasse. Der Fahrer eines Lieferfahrzeugs wollte aus der Fußgängerzone herausfahren und musste hierzu einen absenkbaren Poller passieren. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war dieser Poller nicht vollständig abgesenkt und es kam zur Kollision. Am Fahrzeug entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Die Ermittlungen zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren