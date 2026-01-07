PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlenes Leichtkraftrad beschädigt aufgefunden - Zeugen gesucht

Sondershausen (ots)

Am Mittwochvormittag fand ein Zeuge in Sondershausen ein rotes Leichtkraftrad in einer Böschung am Radweg in der Borntalstraße. Der Mann meldete den Fund umgehend bei der Polizei. Es stellte sich heraus, dass der Motorroller im Zeitraum zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr, im Bereich der Güntherstraße durch bislang unbekannte Täter entwendet worden ist.

Als der Roller schließlich wieder aufgefunden wurde, wies er Beschädigungen auf. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei sicherte Spuren und übergab das Fahrzeug schließlich wieder an den rechtmäßigen Eigentümer.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zum Diebstahl des roten Rollers machen? Wer hat möglicherweise beobachtet, wie das Leichtkraftrad im Bereich der Borntalstraße durch den oder die Täter zurückgelassen wurde? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0004946

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 11:36

    LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung

    Bad Frankenhausen (ots) - Bereits am Samstag, den 6. Dezember 2025, ereignete sich vor einem Lebensmittelgeschäft in der Kyffhäuserstraße ein Körperverletzungsdelikt, zu dem die Nordhäuser Kriminalpolizei nun dringend Zeugen sucht. Nach derzeitigen Ermittlungen ist der Geschädigte gegen 18.25 Uhr durch einen Tatverdächtigen im Rahmen einer Auseinandersetzung ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 10:28

    LPI-NDH: Polizei stellte mehrere Verstöße bei Kontrolle fest

    Mackenrode (ots) - Am Dienstvormittag kontrollierten Polizeibeamte im Landkreis Nordhausen die gewerbliche Fahrerin eines Zustellerfahrzeuges auf der Bundesstraße 243 im Bereich Mackenrode. Hierbei stellten die Beamten unter anderem fest, dass in dem Kleintransporter, welcher unter anderem mit Gefahrgut beladen war, entgegen der Vorschriften während der Beförderung kein Feuerlöscher mitgeführt wurde. Außerdem wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren