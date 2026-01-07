Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlenes Leichtkraftrad beschädigt aufgefunden - Zeugen gesucht

Sondershausen (ots)

Am Mittwochvormittag fand ein Zeuge in Sondershausen ein rotes Leichtkraftrad in einer Böschung am Radweg in der Borntalstraße. Der Mann meldete den Fund umgehend bei der Polizei. Es stellte sich heraus, dass der Motorroller im Zeitraum zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr, im Bereich der Güntherstraße durch bislang unbekannte Täter entwendet worden ist.

Als der Roller schließlich wieder aufgefunden wurde, wies er Beschädigungen auf. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei sicherte Spuren und übergab das Fahrzeug schließlich wieder an den rechtmäßigen Eigentümer.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zum Diebstahl des roten Rollers machen? Wer hat möglicherweise beobachtet, wie das Leichtkraftrad im Bereich der Borntalstraße durch den oder die Täter zurückgelassen wurde? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0004946

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell