PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eiskalt erwischt - LKW wird von Eisscholle getroffen

Nordhausen (ots)

Auf der Bundesstraße 4 kam es am Mittwoch, gegen 9.55 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter LKW-Fahrer fuhr in Richtung Nordhausen, als sich in einer Kurve eine Eisscholle vom Dach des Aufliegers löste und die Gegenfahrbahn geriet. Im Gegenverkehr wurde ein anderer LKW von einer zu Boden fallenden Eisscholle getroffen und dadurch beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht ein und bitten nun Zeugen sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0004769

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 15:12

    LPI-NDH: Brand in Einfamilienhaus

    Nordhausen (ots) - Polizei und Feuerwehr rückten am Mittwochnachmittag zu einem Brand in einem Wohnhaus im Finkenstieg aus. Drei Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Sie blieben unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro. Durch den Brand und die Rauchentwicklung ist eine Etage des Hauses gegenwärtig unbewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 15:12

    LPI-NDH: Gestohlenes Leichtkraftrad beschädigt aufgefunden - Zeugen gesucht

    Sondershausen (ots) - Am Mittwochvormittag fand ein Zeuge in Sondershausen ein rotes Leichtkraftrad in einer Böschung am Radweg in der Borntalstraße. Der Mann meldete den Fund umgehend bei der Polizei. Es stellte sich heraus, dass der Motorroller im Zeitraum zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr, im Bereich der Güntherstraße durch bislang unbekannte ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 11:36

    LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung

    Bad Frankenhausen (ots) - Bereits am Samstag, den 6. Dezember 2025, ereignete sich vor einem Lebensmittelgeschäft in der Kyffhäuserstraße ein Körperverletzungsdelikt, zu dem die Nordhäuser Kriminalpolizei nun dringend Zeugen sucht. Nach derzeitigen Ermittlungen ist der Geschädigte gegen 18.25 Uhr durch einen Tatverdächtigen im Rahmen einer Auseinandersetzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren