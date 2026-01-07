Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eiskalt erwischt - LKW wird von Eisscholle getroffen

Nordhausen (ots)

Auf der Bundesstraße 4 kam es am Mittwoch, gegen 9.55 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter LKW-Fahrer fuhr in Richtung Nordhausen, als sich in einer Kurve eine Eisscholle vom Dach des Aufliegers löste und die Gegenfahrbahn geriet. Im Gegenverkehr wurde ein anderer LKW von einer zu Boden fallenden Eisscholle getroffen und dadurch beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht ein und bitten nun Zeugen sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0004769

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell