Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mehrere Glätteunfälle im Stadtgebiet Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am 02.01.26 kam es zwischen 18:45 Uhr und 21:15 Uhr im Stadtgebiet Delmenhorst zu sieben Verkehrsunfällen. Ursächlich waren individuelle Fahrfehler wie nicht angepasste Geschwindigkeit, abrupte Lenkmanöver oder zu geringe Sicherheitsabstände.

Bei einem Unfall auf der Syker Straße wurden drei im Fahrzeug sitzende weibliche Insassen im Alter von 10, 20 und 48 Jahren aus dem Landkreis Oldenburg leicht verletzt, als ein Pkw auf den verkehrsbedingt vor ihm stehenden Pkw auffuhr. Bei einem weiteren Unfall auf der Adelheider Straße wurde ein 51-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt, als ein ihm entgegenkommender Pkw ins Schleudern und hierdurch in den Gegenverkehr geriet.

Bei den fünf weiteren Verkehrsunfällen blieb es bei Sachschäden. Die Höhe der Sachschäden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Limberg, PHK'in
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

