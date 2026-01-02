Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in einem Einfamilienhaus in Wardenburg-Littel

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 02. Januar 2026, ist in einem Einfamilienhaus in Littel ein Brand ausgebrochen.

Eine 85-jährige Bewohnerin des Hauses in der Straße "Swarten Pool" wählte gegen 03:00 Uhr den Notruf der Feuerwehr, nachdem im Haus Brandgeruch festgestellt und Feuer im Wohnzimmer entdeckt wurde. Sie verließ gemeinsam mit einem weiteren 56-jährigen Bewohner das Haus. Zum Brandort rückten rund 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Littel und Wardenburg aus, die gegen 03:25 Uhr ein im Wohnzimmer brennendes Sofa gelöscht hatten. Das Haus ist weiterhin bewohnbar, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Die 85-Jährige blieb unverletzt, der 56-jährige Mitbewohner wurde für weitere Untersuchungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Angaben zur Brandursache können noch nicht gemacht werden. Für die weiteren Ermittlungen wurde gegenüber der 85-Jährigen die Beschlagnahme des Wohnzimmers ausgesprochen.

