Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigung durch zerstochene Reifen in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

In der Nacht vom 30. Dezember 2025 auf den 31. Dezember 2025 ist es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 09:00 Uhr in Ganderkesee in der Straße "Zur Straßenmeisterei" zu einer Sachbeschädigung an einem Container-Auflieger gekommen, der an der Straße abgestellt gewesen ist. Alle sechs Reifen des Aufliegers wurden mittels Stichwerkzeug beschädigt, so dass diese keine Luft mehr haben. Die Schadenshöhe wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ganderkesee unter der Tel. 04222-94695 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell