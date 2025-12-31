Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Kellerabteil
Delmenhorst (ots)
In der Zeit vom 30.12.2025, 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr, wurde durch die bislang unbekannte Täterschaft die Metalltür zu einem Kellerabteil in der Elbinger Straße aufgehebelt. Aus dem Abteil wurde das Ladekabel eines E-Scooters entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei Polizei Delmenhorst unter Tel. 04221/1559-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK, DSL PI DEL
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell