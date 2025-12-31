PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Kellerabteil

Delmenhorst (ots)

In der Zeit vom 30.12.2025, 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr, wurde durch die bislang unbekannte Täterschaft die Metalltür zu einem Kellerabteil in der Elbinger Straße aufgehebelt. Aus dem Abteil wurde das Ladekabel eines E-Scooters entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei Polizei Delmenhorst unter Tel. 04221/1559-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK, DSL PI DEL
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 31.12.2025 – 09:43

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hatten - Verkehrsunfall/Pkw überschlägt sich

    Delmenhorst (ots) - Am 30.12.2025, gegen 20:15 Uhr, kam es auf der Huntloser Straße in Hatten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 3000 Euro Sachschaden entstand. Ein 18-jähriger Pkw-Führer aus der Gemeinde Hatten war mit einem Pkw Mazda auf der Huntloser Straße in Richtung Sandhatten unterwegs. Der 18 Jährige kam in einer Kurve mit seinem Fahrzeug nach rechts von ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 09:39

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ganderkesee - Automaten aufgesprengt

    Delmenhorst (ots) - Am 30.12.2025 wurden in Ganderkesee zwei Kondomautomaten durch bislang unbekannte Täter aufgesprengt. Die Taten ereigneten sich zwischen 02:00 und 22:00 Uhr. In einem Fall wurde zwischen 02:00 und 05:00 Uhr ein Automat an der Bushaltestelle der Urneburger Straße in Nähe der Kreuzung zur Oldenburger Straße angegangen, ein weiterer Automat wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren