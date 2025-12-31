Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hatten - Verkehrsunfall/Pkw überschlägt sich

Delmenhorst (ots)

Am 30.12.2025, gegen 20:15 Uhr, kam es auf der Huntloser Straße in Hatten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 3000 Euro Sachschaden entstand. Ein 18-jähriger Pkw-Führer aus der Gemeinde Hatten war mit einem Pkw Mazda auf der Huntloser Straße in Richtung Sandhatten unterwegs. Der 18 Jährige kam in einer Kurve mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten, rutschte in den Graben und überschlug sich dort. Am Pkw entstand Sachschaden. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen.

