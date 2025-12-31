Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ganderkesee - Automaten aufgesprengt

Delmenhorst (ots)

Am 30.12.2025 wurden in Ganderkesee zwei Kondomautomaten durch bislang unbekannte Täter aufgesprengt. Die Taten ereigneten sich zwischen 02:00 und 22:00 Uhr. In einem Fall wurde zwischen 02:00 und 05:00 Uhr ein Automat an der Bushaltestelle der Urneburger Straße in Nähe der Kreuzung zur Oldenburger Straße angegangen, ein weiterer Automat wurde zwischen 02:00 und 22:00 Uhr in der Wittekindstraße auf dem Parkplatz des Bahnhofes aufgesprengt. Die Täter entwendeten nach Aufsprengung der Automaten jeweils den Münzeinsatz. Die Schadenshöhe wird auf ca. 6000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 entgegen.

