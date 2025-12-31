Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brände verursacht durch Feuerwerkskörper

Delmenhorst (ots)

Am 30.12.2025, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr, ist es in Delmenhorst zu zwei Bränden gekommen, die jeweils durch Feuerwerkskörper verursacht wurden. In der Gerhard-Rohlfs-Straße zündeten zwei minderjährige Anwohner legale Feuerwerkskörper im Garten des Wohnhauses. Durch die Hitzeentwicklung beim Verbrennen des Knallkörpers geriet eine dort befindliche Hecke auf ca. 8qm in Brand. Das Feuer wurde durch die örtliche Feuerwehr gelöscht. Personen- oder Fremdschäden sind nicht entstanden. In der Tilla-Matysiak-Straße warfen bislang unbekannte Personen aus einer mehrköpfigen Gruppe heraus einen Feuerwerkskörper in Richtung des Balkons eines Mehrparteienhauses. Der Knallkörper fiel im weiteren Verlauf auf eine in der Nähe befindliche Tanne, welche Feuer fing. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Ein Übergreifen auf das Wohngebäude konnte verhindert werden. Da sich zum Zeitpunkt des Zündens des Feuerwerkskörpers auf dem o.a. Balkon eine unbeteiligte Person befand, wurden weitere Strafverfahren eingeleitet. Personenschäden sind nicht entstanden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

