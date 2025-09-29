PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Einbruch in Einfamilienhaus/ Polizei bittet um Hinweise

Dinslaken (ots)

In der Zeit zwischen dem 24.09.2025 und dem 26.09.2025 brachen unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus an der Schanzenstraße in Dinslaken ein. Die Tatverdächtigten gelangten vom Garten aus durch ein Fenster in das Haus, wo sie Zimmer und Behältnisse durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Polizeiwache Ost in Dinslaken nimmt unter Tel.: 02064-6220 Hinweise zum Tathergang und handelnden Personen entgegen.

HS/ Ref.: 250926-0900

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 07:59

    POL-WES: Moers - Unbekannte stehlen Pkw der Marke Jeep - Zeugen gesucht

    Moers (ots) - Am Freitag den 26.09.2025, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 03:05 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Pkw auf der Hochstraße. Bei dem Pkw handelt es sich um einen weißen Jeep Grand Cherokee mit dem amtlichen Kennzeichen MO-SB1962. Der Jeep verfügt über ein Keyless Go System. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 07:55

    POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Brand in Mehrfamilienhaus

    Neukirchen-Vluyn (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen hat es am Freitag gegen 09:45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße gebrannt. Der Brand ist in einer Dachgeschosswohnung im zweiten Obergeschoss entstanden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen in der betroffenen Wohnung und im Haus. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Eine Nachbarin hatte einen Rauchmelder ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 07:55

    POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft

    Moers (ots) - Am Montag, den 29.09.2025, kam es gegen 01:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft auf der Franz-Haniel-Straße. Bislang unbekannte Personen öffneten gewaltsam die Glasschiebetür und gelangten in das Objekt. Sie stahlen nach bisherigen Erkenntnissen Tabakwaren in unbestimmter Menge. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren