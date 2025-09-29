Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Einbruch in Einfamilienhaus/ Polizei bittet um Hinweise

Dinslaken (ots)

In der Zeit zwischen dem 24.09.2025 und dem 26.09.2025 brachen unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus an der Schanzenstraße in Dinslaken ein. Die Tatverdächtigten gelangten vom Garten aus durch ein Fenster in das Haus, wo sie Zimmer und Behältnisse durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Polizeiwache Ost in Dinslaken nimmt unter Tel.: 02064-6220 Hinweise zum Tathergang und handelnden Personen entgegen.

HS/ Ref.: 250926-0900

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell