FW-DO: Treppenraum nach Schwelbrand verraucht.

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde gegen 13:50 Uhr zum Bürogebäude "Hammerkopfturm" an der Deutschen Str. 5 in Eving alarmiert. Die Beschäftigten in dem Gebäude meldeten der Feuerwehr, dass der Treppenraum in dem Gebäude verraucht ist.

Die Lage konnte durch die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr bestätigt werden. Nach einer kurzen Erkundung konnte ein Schwelbrand in einem Lichtschacht ausgemacht werden, durch ein Gebläse wurde der Rauch in das Gebäude gesaugt.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden, jedoch beanspruchten die Lüftungsmaßnahmen einige Zeit, da sich der Rauch durch das Gebläse im gesamten Gebäude ausbreiten konnte.

Das Gebäude war bereits vor Eintreffen der Feuerwehr geräumt. Beim Verlassen des Gebäudes zogen sich drei Personen eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 (Mitte) und 2 (Eving) sowie der Freiwilligen Feuerwehr, Löschzug 25 und dem Rettungsdienst im Einsatz.

Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnte die Einsatzstelle an die Polizei zur weiteren Ermittlung übergeben werden.

