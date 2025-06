Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall B236 in der Berghofer Mark

Dortmund (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr gegen 05:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW´s alarmiert. Der Unfall ereignete sich in der Berghofer Mark auf der B 236. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage.

Eine Person wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, eine weitere Person eingeschlossen. Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und befreite die Personen mit technischem Gerät aus ihrem Fahrzeug. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung der Unfallbeteiligten. Mindestens drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt und im Anschluss in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert. Kräfte der Psychosozialen Notfallversorgung der Feuerwehr betreuten vier Augenzeugen aus einem am Unfall unbeteiligten PKW.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Fahrtrichtung Lünen komplett gesperrt werden. Im Einsatz waren der Löschzug 4, die Spezialeinheit Bergung, der Rettungsdienst sowie Kräfte der Psychosozialen Notfallversorgung. Insgesamt waren 47 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienst vor Ort. Die Ermittlung der Unfallursache erfolgt nun durch die Polizei.

