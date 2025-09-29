Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte stehlen Pkw der Marke Jeep - Zeugen gesucht

Moers (ots)

Am Freitag den 26.09.2025, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 03:05 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Pkw auf der Hochstraße.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen weißen Jeep Grand Cherokee mit dem amtlichen Kennzeichen MO-SB1962. Der Jeep verfügt über ein Keyless Go System.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-1710 zu melden.

/eg Ref. 250926-0808

