POL-WES: Moers - Unbekannte stehlen Pkw der Marke Jeep - Zeugen gesucht
Moers (ots)
Am Freitag den 26.09.2025, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 03:05 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Pkw auf der Hochstraße.
Bei dem Pkw handelt es sich um einen weißen Jeep Grand Cherokee mit dem amtlichen Kennzeichen MO-SB1962. Der Jeep verfügt über ein Keyless Go System.
Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-1710 zu melden.
/eg Ref. 250926-0808
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell