Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Ladendieb festgenommen

Delmenhorst (ots)

Nach einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Weberstraße in Delmenhorst ist am Montag, 29. Dezember 2025, ein junger Mann festgenommen worden.

Der 22-jährige Mann, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er mehrere Artikel im Gesamtwert von über 700 Euro in einer Tasche verstaute beziehungsweise zum Abtransport in der Nähe des Ausgangs bereitstellte. Nachdem der Tatverdächtige den Kassenbereich passiert hatte, ohne die Ware zu bezahlen, wurde er angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten erkannten den 22-Jährigen, der verdächtigt wird, bereits am Dienstag, 23. Dezember 2025, einen Ladendiebstahl mit ähnlich hohem Schaden in einem Supermarkt in der Schönemoorer Straße begangen zu haben. Für weitere Ermittlungen und zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen wurde der 22-Jährige mit zur Dienststelle genommen. Bei der zuvor durchgeführten Durchsuchung entdeckten die Beamten ein Teppichmesser, dass der Beschuldigte griffbereit in seiner Jackentasche mitführte.

Wegen des dringenden Tatverdachts und einem zu befürchtenden Fernbleiben von einer Gerichtsverhandlung wurde der Beschuldigte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg vorläufig festgenommen. Er wurde am Dienstag, 30. Dezember 2025, einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell