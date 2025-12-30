Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Tresor im Delmegrundsee gefunden +++ Eigentümer gesucht
Delmenhorst (ots)
Am Ufer des Delmegrundsees (oder Mili) ist ein Tresor gefunden worden, der bisher noch keinem Tatort zugeordnet werden konnte.
Der Tresor ist
- blau - mit einem Zahlenschloss ausgestattet - und offensichtlich aufgebrochen
Wer den Tresor als sein Eigentum erkennt oder Hinweise zum letzten Standort geben kann, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.
