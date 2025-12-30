PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Tresor im Delmegrundsee gefunden +++ Eigentümer gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Ufer des Delmegrundsees (oder Mili) ist ein Tresor gefunden worden, der bisher noch keinem Tatort zugeordnet werden konnte.

Der Tresor ist

   - blau
   - mit einem Zahlenschloss ausgestattet
   - und offensichtlich aufgebrochen

Wer den Tresor als sein Eigentum erkennt oder Hinweise zum letzten Standort geben kann, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

