POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Tresor im Delmegrundsee gefunden +++ Eigentümer gesucht

Tresor im Delmegrundsee gefunden +++ Eigentümer gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Ufer des Delmegrundsees (oder Mili) ist ein Tresor gefunden worden, der bisher noch keinem Tatort zugeordnet werden konnte.

Der Tresor ist

- blau - mit einem Zahlenschloss ausgestattet - und offensichtlich aufgebrochen

Wer den Tresor als sein Eigentum erkennt oder Hinweise zum letzten Standort geben kann, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

