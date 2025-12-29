Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Erneut Geschenktüten auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen verteilt

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Auch in diesem Jahr zeigten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn Herz und Engagement: Bereits zum vierten Mal unterstützten sie den Verein DocStop und verteilten in der Weihnachtszeit liebevoll gepackte Geschenktüten an Kraftfahrer, die die Feiertage fern der Heimat auf der Autobahn verbringen mussten.

Der Verein "DocStop für Europäer e.V." wurde zur besseren medizinischen Versorgung für alle Bus- und Berufskraftfahrer auf den transeuropäischen Verkehrswegen gegründet. Die Gründer wollen damit vor allem einen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit leisten. Die am zweiten Weihnachtstag verteilten Tüten waren mit weihnachtlichen Leckereien und kleinen Geschenken (Warnwesten, Erste-Hilfe-Material) gefüllt, wurden von DocStop zur Verfügung gestellt und von ehrenamtlichen Kraftfahrern des Vereins zur Dienststelle nach Ahlhorn gebracht.

Verteilt wurden die Tüten auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen an die Menschen, die täglich dafür sorgen, dass Waren zuverlässig ans Ziel kommen. Die Freude und Dankbarkeit der Fahrer zeigten, wie viel ihnen diese Geste bedeutete.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell