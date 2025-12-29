PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Erneut Geschenktüten auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen verteilt

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Erneut Geschenktüten auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen verteilt
  • Bild-Infos
  • Download

Delmenhorst (ots)

Auch in diesem Jahr zeigten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn Herz und Engagement: Bereits zum vierten Mal unterstützten sie den Verein DocStop und verteilten in der Weihnachtszeit liebevoll gepackte Geschenktüten an Kraftfahrer, die die Feiertage fern der Heimat auf der Autobahn verbringen mussten.

Der Verein "DocStop für Europäer e.V." wurde zur besseren medizinischen Versorgung für alle Bus- und Berufskraftfahrer auf den transeuropäischen Verkehrswegen gegründet. Die Gründer wollen damit vor allem einen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit leisten. Die am zweiten Weihnachtstag verteilten Tüten waren mit weihnachtlichen Leckereien und kleinen Geschenken (Warnwesten, Erste-Hilfe-Material) gefüllt, wurden von DocStop zur Verfügung gestellt und von ehrenamtlichen Kraftfahrern des Vereins zur Dienststelle nach Ahlhorn gebracht.

Verteilt wurden die Tüten auf der Tank- und Rastanlage Wildeshausen an die Menschen, die täglich dafür sorgen, dass Waren zuverlässig ans Ziel kommen. Die Freude und Dankbarkeit der Fahrer zeigten, wie viel ihnen diese Geste bedeutete.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 11:12

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 28.12.2025

    Delmenhorst (ots) - Ganderkesee - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Samstag, den 27.12.2025, gegen 17:55 Uhr haben aufmerksame Verkehrsteilnehmer einen Hinweis auf einen VW Golf Plus gegeben, der mit einer unsicheren Fahrweise auf der Almsloher Straße in Richtung Ganderkesee gefahren sei. Durch die Verkehrsteilnehmer konnte die 62-jährige Fahrzeugführerin zum Anhalten bewegt und bis zum Eintreffen der Beamten an der ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 11:09

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 28.12.2025

    Delmenhorst (ots) - Delmenhorst: Einbruch in zwei Bürogebäude Vom 23.12.2025 bis zum 27.12.2025 brachen unbek. Täter je eine Terrassentür von zwei Bürogebäuden in der Willmsstraße in Delmenhorst auf. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Wertgelass entwendet. Die Schadenshöhen stehen noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 10:44

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 28.12.2025

    Delmenhorst (ots) - Giftköder in Brake Am 27.12.2025 wurde die Polizei Brake in Kenntnis gesetzt, dass eine unbekannte Person Giftköder im Bereich der Fischerstraße und Friedrichstraße in Brake ausgelegt habe. Ein Hund sei bereits zu Schaden gekommen. Hinweise zur verursachenden Person werden durch die Polizei Brake unter 04401 935-0 entgegengenommen. Brand in Ovelgönne Am Abend des 27.12.2025 ist es in Ovelgönne zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren