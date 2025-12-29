Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unerlaubtes Zünden von Pyrotechnik +++ Verfahren eingeleitet

Delmenhorst (ots)

Besonders laute Knallkörper hat am Montag, 29. Dezember 2025, gegen 02:00 Uhr, ein junger Mann in Delmenhorst gezündet. Gegen ihn ist ein Verfahren eingeleitet worden.

Der 24-jährige Mann aus dem Kreis Minden-Lübbecke hielt sich mit Bekannten auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Weberstraße auf und zündete hier einen extrem lauten Sprengkörper. Eine in der Nähe befindliche Streife der Polizei befand sich in der Nähe und fuhr in die Richtung, aus der der Knall kam. In diesem Moment warf der 24-Jährige einen weiteren Böller, der mit einem lauten Knall detonierte. Anschließend setzte er sich in einen Kleinwagen, in dem er dann noch auf dem Parkplatz kontrolliert wurde.

In seinem Besitz befanden sich 13 weitere Sprengkörper, die von der Polizei beschlagnahmt wurden. Gegen den 24-Jährigen wird wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Auch bittet die Polizei weiterhin um Hinweise gebeten, wenn Verstöße gegen geltende Vorschriften zum Abbrennen von Feuerwerk - insbesondere das Zünden verbotener Knallkörper - festgestellt werden. Für die Unbelehrbaren wird der Hinweis wiederholt, dass das Zünden nicht zugelassener Sprengkörper zu massiven Verletzungen führen kann. Negative Beispiele dafür gibt es deutschlandweit und auch regional zu Genüge.

