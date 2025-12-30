PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Einfamilienhaus in Berne

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Berne-Neuenhuntorf sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Zeit von Montag, 29. Dezember 2025, 18:15 Uhr, bis Dienstag, 30. Dezember 2025, 01:15 Uhr, haben Einbrecher ein Fenster eines Hauses in der Neuenhuntorfer Straße aufgehebelt und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. Aus dem Haus entwendeten sie Bargeld.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in Neuenhuntorf gesehen hat, wird gebeten, unter 04401/935-0 Kontakt mit der Polizei Brake aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

