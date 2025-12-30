POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fußgänger bei Verkehrsunfall in Nordenham lebensgefährlich verletzt +++ Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Landkreis Wesermarsch: Fußgänger bei Verkehrsunfall in Nordenham lebensgefährlich verletzt +++ Zeugen gesucht

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Nordenham hat am Montag, 29. Dezember 2025, gegen 17:15 Uhr, ein Fußgänger lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Zur Unfallzeit war ein 19-jähriger Nordenhamer mit einem VW auf der Martin-Pauls-Straße in Richtung Blexen unterwegs. Als er bei grüner Ampel die Kreuzung zur Werftstraße passierte, trat ein 66-jähriger Mann aus Nordenham von einer Insel in der Mitte der Straße auf die Fahrbahn. Er wurde ungebremst vom VW erfasst und blieb anschließend auf der Fahrbahn liegen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreuten Ersthelfer den Fußgänger, dessen Verletzungen später von einem Notarzt als lebensgefährlich eingestuft wurden. Für den Transport ins Krankenhaus wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Der 19-jährige Autofahrer und sein 18-jähriger Beifahrer aus Nordenham erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der VW musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde die Unfallstelle aufwendig fotografisch dokumentiert. Für die dafür notwendige Ausleuchtung rückten die Freiwilligen Feuerwehren aus Phiesewarden und Esenshamm mit insgesamt 16 Einsatzkräften aus. Die Martin-Pauls-Straße zwischen Nordenham und Einswarden war nach dem Unfall bis 23:00 Uhr voll gesperrt.

Wer den Unfall beobachtet hat und Angaben zum Hergang machen kann, wird gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

