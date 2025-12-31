Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nordenham - Radfahrer bei Verkehrsunfall in Nordenham schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 30. Dezember 2025, ca. 15:18 Uhr, ist ein 46-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Der 46-jährige Nordenhamer befuhr zur Unfallzeit mit seinem Pedelec die Sarver Straße in Richtung des Buttelwarfer Wegs. Er verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Pedelec und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw-Hyundai. Der 46-Jährige zog sich schwere Verletzungen im Gesicht zu. Er wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt.

