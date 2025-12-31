PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nordenham - Radfahrer bei Verkehrsunfall in Nordenham schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 30. Dezember 2025, ca. 15:18 Uhr, ist ein 46-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Der 46-jährige Nordenhamer befuhr zur Unfallzeit mit seinem Pedelec die Sarver Straße in Richtung des Buttelwarfer Wegs. Er verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Pedelec und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw-Hyundai. Der 46-Jährige zog sich schwere Verletzungen im Gesicht zu. Er wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK, DSL PI DEL
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 31.12.2025 – 09:43

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hatten - Verkehrsunfall/Pkw überschlägt sich

    Delmenhorst (ots) - Am 30.12.2025, gegen 20:15 Uhr, kam es auf der Huntloser Straße in Hatten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 3000 Euro Sachschaden entstand. Ein 18-jähriger Pkw-Führer aus der Gemeinde Hatten war mit einem Pkw Mazda auf der Huntloser Straße in Richtung Sandhatten unterwegs. Der 18 Jährige kam in einer Kurve mit seinem Fahrzeug nach rechts von ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 09:39

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ganderkesee - Automaten aufgesprengt

    Delmenhorst (ots) - Am 30.12.2025 wurden in Ganderkesee zwei Kondomautomaten durch bislang unbekannte Täter aufgesprengt. Die Taten ereigneten sich zwischen 02:00 und 22:00 Uhr. In einem Fall wurde zwischen 02:00 und 05:00 Uhr ein Automat an der Bushaltestelle der Urneburger Straße in Nähe der Kreuzung zur Oldenburger Straße angegangen, ein weiterer Automat wurde ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 07:38

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brände verursacht durch Feuerwerkskörper

    Delmenhorst (ots) - Am 30.12.2025, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr, ist es in Delmenhorst zu zwei Bränden gekommen, die jeweils durch Feuerwerkskörper verursacht wurden. In der Gerhard-Rohlfs-Straße zündeten zwei minderjährige Anwohner legale Feuerwerkskörper im Garten des Wohnhauses. Durch die Hitzeentwicklung beim Verbrennen des Knallkörpers geriet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren