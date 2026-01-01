Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Einfamilienhaus in Hatten-Sandkrug

Delmenhorst (ots)

In der Nacht vom 30. Dezember 2025 auf den 31. Dezember 2025 ist es in Sandkrug im Wollgrasweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so ins Objekt. Im Haus wurden alle Räume durchsucht, entwendet wurde nach derzeitigem Stand jedoch nichts.

Hinweise nimmt die Polizei Wardenburg unter der Tel. 04407-716350 entgegen.

