Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall in Stadland

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 31. Dezember 2025, ca. 08:15 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Mann aus Stadland mit seinem Pkw-Peugeot die Braker Straße in Richtung Süden. Im Bereich einer dortigen Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Während der Unfallaufnahme bemerkten Beamte der Polizei Nordenham Atemalkoholgeruch bei dem 61-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Im Anschluss musste ihm eine Blutprobe entnommen werden. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 12.000 Euro geschätzt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

