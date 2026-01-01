Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Fazit der Polizei zur Silvesternacht

Delmenhorst (ots)

Die Silvesternacht verlief aus Sicht der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch insgesamt ruhig. Im Zuständigkeitsbereich kam es lediglich zu einigen wenigen, für den Jahreswechsel typischen Einsätzen, wie Ruhestörungen durch Feuerwerk oder alkoholbedingte Streitigkeiten. Angriffe auf Einsatzkräfte blieben aus.

Stadt Delmenhorst

In der Lessingstraße wurden Zeugen gegen 19:45 Uhr auf eine brennende Abfalltonne aufmerksam. Sie verständigten die Feuerwehr, die mit zehn Einsatzkräften ausrückte. Eine Ausbreitung des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus konnte verhindert werden, weil die Zeugen bereits eigenständige Löschversuche unternommen hatten.

Hohe Sachschäden entstanden durch das Sprengen von Zigaretten- bzw. Kondomautomaten. Um 21:00 Uhr war ein Automat in der Straße "Fabrikhof", um 00:30 Uhr einer im Heidkruger Weg und um 01:15 Uhr einer in der Akazienstraße betroffen. Die Schäden wurden auf insgesamt etwa 10.000 Euro beziffert.

Wer sowohl in Bezug auf den Brand als auch hinsichtlich der Sprengungen Angaben zu verdächtigen Personen machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Gleiches gilt für den Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Rosenstraße. Hier hat sich eine unbekannte Person gegen 00:45 Uhr durch das Einschlagen einer Scheibe Zutritt zu einer Wohnung im Obergeschoss verschafft. Nach dem Betreten der Zimmer wurde er aber von Bewohnern überrascht und flüchtete.

Um 03:30 Uhr fiel dann noch ein 21-jähriger Delmenhorster auf, der mit einem Kleinkraftrad auf der Nordenhamer Straße unterwegs war. Er wurde aufgrund seiner unsicheren Fahrweise gestoppt, wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,29 Promille auf und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Landkreis Oldenburg

Im Landkreis Oldenburg war der Brand eines geparkten Pkws auf einer Grundstückseinfahrt in Wardenburg das herausragende Ereignis der Nacht. Die Halterin wurde gegen 03:15 Uhr auf ihren in Flammen stehenden Mercedes in der Straße "Am Westkamp" aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Die Freiwilligen Wehren aus Wardenburg und Achternmeer hatten den Brand gegen 03:45 Uhr gelöscht. Schäden am Wohnhaus entstanden nach bisherigem Stand nicht, der Zeitwert des abgebrannten Autos wurde auf 12.000 Euro beziffert. Um die Brandursache ermitteln zu können, wurde der Mercedes beschlagnahmt.

In der Zeit von 17:00 bis 23:00 Uhr haben Unbekannte im Bremer Weg in Wildeshausen einen Postkasten gesprengt und damit zerstört. Ebenfalls zerstört wurde ein öffentlicher Mülleimer in der Westerstraße, in den gegen kurz nach 01:00 Uhr eine Feuerwerksbatterie gelegt wurde.

Landkreis Wesermarsch

Auch in der Wesermarsch blieb es zum Jahreswechsel ruhig.

Bereits am 31. Dezember 2025, gegen 15:00 Uhr, setzten bislang unbekannte Personen zwei Altkleidercontainer in der Rathausstraße in Ovelgönne in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr aus Ovelgönne rückte mit 20 Einsatzkräften aus und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Kurze Zeit später, nämlich um 15:45 Uhr, kam ein 45-jähriger Mann in Brake mit einem Mercedes von der Berliner Straße ab. Er blieb unverletzt, war aber alkoholisiert. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,22 Promille. Der Mercedes musste abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von rund 3.000 Euro. Gegen den Braker ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Gegen 23:00 Uhr geriet ein Gartenhaus im Saarlandweg in Berne in Brand und wurde dadurch zerstört. Als wahrscheinliche Ursache gilt hier ein Feuerwerkskörper, der achtlos in den Garten geworfen wurde. Die Freiwillige Feuerwehr war hier mit 48 Einsatzkräften vor Ort. Wer Angaben zu möglichen Verursachern geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

Kurz nach Mitternacht verursachte ein 27-jähriger Mann aus dem Kreis Gütersloh einen Brand in der Golzwarder Straße in Brake. Er hatte auf der Fahrbahn mehrere Feuerwerksbatterien zusammengeschoben und entzündet. Das entstandene Feuer konnte nicht mehr mit eigenen Mitteln gelöscht werden, weshalb auch hier die Feuerwehr ausrücken musste.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell