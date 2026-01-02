Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zugbegleiterin mit Essen bespuckt

Delmenhorst (ots)

Gegen zwei Fahrgäste der Nordwestbahn sind am Donnerstag, 01. Januar 2026, gegen 21:30 Uhr, Verfahren eingeleitet worden, weil sie sich unter anderem gegenüber einer Zugbegleiterin respektlos verhalten haben.

Ein 25-Jähriger und eine 23-Jährige aus Cloppenburg gerieten im Zug in Richtung Osnabrück mit der Zugbegleiterin aneinander, weil der Mann ohne gültigen Fahrschein unterwegs war. Sie beleidigten und bedrohten die Frau während der Kontrolle und bespuckten sie mit einem zerkauten Burger. Auch weitere fünf Fahrgäste und Zeugen des Vorfalls wurden von den Beiden beleidigt.

Am Bahnhof Huntlosen endete die Fahrt für die beiden Aggressoren. Die Polizei leitete Verfahren ein.

