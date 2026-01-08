PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheune in Flammen

Nordhausen (ots)

In Nordhausen kam es am Mittwoch, kurz nach 16 Uhr, in der Freiheitsstraße zum Brand einer Scheune. Durch das Feuer geriet auch das Inventar der Scheune in Brand, diverse Werkzeuge und Gerätschaften brannten. Ein 73-jähriger Mann erlitt eine Rauchgasintoxikation. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun zur Klärung der genauen Brandursache. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer in Zusammenhang mit einem in der Scheune betriebenen Ofen entstanden sein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 08:16

    LPI-NDH: Größerer Polizeieinsatz in Heilbad Heiligenstadt

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Mittwochabend kam es gegen 21 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in Heiligenstadt. Zunächst war bekannt geworden, dass eine Person in einem Wohnhaus in der Petristraße einen Brand verursachte haben soll. Gegenüber den eintreffenden Einsatzkräften äußerte der Mann Bedrohungen. Hierbei soll er einen langwaffenähnlichen Gegenstand bei sich geführt haben. In weiterer Folge kam es ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 15:15

    LPI-NDH: Unfallfahrer flüchtig

    Greußen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser ermitteln nach einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Mittwoch gegen 9.30 Uhr in der Herrenstraße ereignete. Der Fahrer eines Ford befuhr die genannte Straße in Richtung Markt, als plötzlich ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug losfuhr und es zur Kollision kam. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig vom Unfallort. Ersten Erkenntnissen nach könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 15:14

    LPI-NDH: Eiskalt erwischt - LKW wird von Eisscholle getroffen

    Nordhausen (ots) - Auf der Bundesstraße 4 kam es am Mittwoch, gegen 9.55 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter LKW-Fahrer fuhr in Richtung Nordhausen, als sich in einer Kurve eine Eisscholle vom Dach des Aufliegers löste und die Gegenfahrbahn geriet. Im Gegenverkehr wurde ein anderer LKW von einer zu Boden fallenden Eisscholle getroffen und dadurch beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren