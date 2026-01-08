Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheune in Flammen

Nordhausen (ots)

In Nordhausen kam es am Mittwoch, kurz nach 16 Uhr, in der Freiheitsstraße zum Brand einer Scheune. Durch das Feuer geriet auch das Inventar der Scheune in Brand, diverse Werkzeuge und Gerätschaften brannten. Ein 73-jähriger Mann erlitt eine Rauchgasintoxikation. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun zur Klärung der genauen Brandursache. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer in Zusammenhang mit einem in der Scheune betriebenen Ofen entstanden sein.

