Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Transporter verunfallt

Berlingerode (ots)

Auf der Landstraße 1009 kam es am Mittwoch gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Transporterfahrer befuhr die genannte Straße in Richtung Günterode und kam bei winterglatter Fahrbahn von der Straße ab. In weiterer Folge rutschte das Fahrzeug über ein angrenzendes Feld, kippte hierbei auf die Seite und kam zum Stillstand. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur genauen Unfallursache. Die Straße war zwischenzeitlich voll gesperrt.

