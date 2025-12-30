Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei Raubüberfälle im Innenstadtbereich - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Ein 76-jähriger Krefelder erschien am Montag (29. Dezember 2025) gegen 19:30 Uhr auf der Polizeiwache und gab an, gegen 16:45 Uhr auf der Dreikönigenstraße/Luisenstraße unterwegs gewesen zu sein. Dort habe ihm ein Unbekannter an den Arm gefasst und seine Geldbörse aus der Brusttasche entwendet. Der Krefelder beschrieb den Unbekannten als 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hatte einen südosteuropäischen Phänotyp, lockige Haare und war schwarz gekleidet.

Die Geldbörse wurde scheinbar vom Täter weggeworfen und durch eine Person aufgefunden. Der 76-Jährige erhielt seine Brieftasche ohne Karten und Geld zurück.

Ein 58-jähriger Mann aus Tönisvorst erschien am gleichen Tag (29. Dezember 2025) um 23:15 Uhr auf der Polizeiwache um Anzeige zu erstatten. Er war gegen 22 Uhr am Hauptbahnhof unterwegs, als er im Bereich des Busbahnhofs von drei Männern angesprochen wurde. Das Trio drohte ihm, dass sie ein Messer mit sich führen würden und forderten ihn auf, seine Sachen auszuhändigen. Er gab den Tätern daraufhin seinen Rucksack und sein Mobiltelefon. Die Täter flüchteten in das Gebäude des Hauptbahnhofs. Der 58-Jährige beschrieb den ersten Mann als circa 30 Jahre alt und ungefähr 1,90 Meter groß. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild, war dunkel gekleidet, trug einen dunklen Bart und sprach mit einem ausländischen Dialekt. Der zweite Mann war ebenfalls circa 30 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke, schwarze Haare und einen dunklen Bart. Der dritte Täter war circa 1,70 Meter groß, dunkelhäutig und trug kurze schwarze Haare. Auch er war dunkel gekleidet und trug ein blau-weißes Oberteil.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter 02151-6340 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell