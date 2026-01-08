PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Größerer Polizeieinsatz in Heilbad Heiligenstadt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über einen größeren Polizeieinsatz, der sich am Mittwochabend in Heiligenstadt ereignete. Der Täter war anschließend mit einem Pkw geflüchtet.

LINK: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6191992

Im Rahmen intensiver Suchmaßnahmen und umfangreicher Ermittlungen konnte der Aufenthaltsort des Flüchtigen ermittelt werden. Demnach hielt sich der Tatverdächtige in Koblenz in Rheinland-Pfalz auf. Durch die Polizei in Koblenz konnte der Mann schließlich gegen 10.15 Uhr widerstandslos festgenommen werden. Die weiteren Maßnahmen und Ermittlungen dauern gegenwärtig an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

