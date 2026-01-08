PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Straußberg (ots)

Die Polizei um Kyffhäuserkreis bittet nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits Mitte Dezember 2025 ereignete, um Zeugenhinweise. Im Zeitraum zwischen Samstag, 13. Dezember, 15 Uhr und Sonntag, 14. Dezember, 10.50 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Autofahrer die Landstraße 2083 zwischen Kleinfurra und Straußberg, als er auf Höhe des Parkplatzes zum dortigen Erlebnispark von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kollidierte mit zwei Verkehrszeichen, welche aus der Verankerung gerissen wurden, und mehreren kleinen Betonpfosten. Anschließend flüchtete der Fahrer unerlaubt vom Unfallort.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handelte es sich den Ermittlungen zufolge um einen Mercedes. Das Fahrzeug müsste nach dem Unfall erhebliche Schäden im Frontbereich und am Unterboden aufgewiesen haben.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallverursacher oder zu dem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0324363

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 08.01.2026 – 10:07

    LPI-NDH: Mehrere Fahrzeuge in Verkehrsunfall verwickelt

    Nordhausen (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Mittwoch, gegen 15.50 Uhr, über einen Verkehrsunfall in der Förstemannstraße informiert. Die Fahrerin eines Ford befuhr die Eichendorffstraße und beabsichtigte nach links in die Förstemannstraße abzubiegen. Hierbei touchierte sie einen vorfahrtsberechtigten Hyundai, dessen Fahrerin aus Richtung des August-Bebel-Platzes kommend die ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 10:06

    LPI-NDH: Ladendieb ertappt

    Nordhausen (ots) - In der Gerhart-Hauptmann-Straße kam es am Mittwochabend zu einem Diebstahl aus einem Lebensmittelgeschäft. Eine männliche Person betrat den Supermarkt, nahm dort mehrere Waren an sich und verließ den Laden ohne diese zu bezahlen. Ein Mitarbeiter beobachtete den Diebstahl und verständigte die Polizei. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen stellten den 38-jährigen Dieb im Nahbereich, nahmen diesem das Beutegut ab und leiteten ein entsprechendes ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 10:05

    LPI-NDH: Transporter verunfallt

    Berlingerode (ots) - Auf der Landstraße 1009 kam es am Mittwoch gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Transporterfahrer befuhr die genannte Straße in Richtung Günterode und kam bei winterglatter Fahrbahn von der Straße ab. In weiterer Folge rutschte das Fahrzeug über ein angrenzendes Feld, kippte hierbei auf die Seite und kam zum Stillstand. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Beamte der ...

    mehr
