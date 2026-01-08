Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Straußberg (ots)

Die Polizei um Kyffhäuserkreis bittet nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits Mitte Dezember 2025 ereignete, um Zeugenhinweise. Im Zeitraum zwischen Samstag, 13. Dezember, 15 Uhr und Sonntag, 14. Dezember, 10.50 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Autofahrer die Landstraße 2083 zwischen Kleinfurra und Straußberg, als er auf Höhe des Parkplatzes zum dortigen Erlebnispark von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kollidierte mit zwei Verkehrszeichen, welche aus der Verankerung gerissen wurden, und mehreren kleinen Betonpfosten. Anschließend flüchtete der Fahrer unerlaubt vom Unfallort.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handelte es sich den Ermittlungen zufolge um einen Mercedes. Das Fahrzeug müsste nach dem Unfall erhebliche Schäden im Frontbereich und am Unterboden aufgewiesen haben.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallverursacher oder zu dem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0324363

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell