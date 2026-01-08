PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw kollidiert frontal mit LKW

Breitenholz (ots)

Die Polizei wurde am Donnerstag über einen Verkehrsunfall informiert, welcher sich gegen 5.50 Uhr im Eichsfeldkreis ereignete. Ein Autofahrer befuhr die Bundesstraße 247 aus Richtung Leinefelde kommend in Richtung Worbis. Als er in Richtung Breitenworbis abbiegen wollte, kam der Pkw auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen. In der Folge kollidierte der Pkw frontal mit einem entgegenkommenden LKW. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, weshalb die Straße kurzfristig gesperrt werden musste. Am LKW entstand ebenfalls ein Sachschaden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Das könnte Sie auch interessieren