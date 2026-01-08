Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Eine Person nach Verkehrsunfall im Krankenhaus
Oldisleben (ots)
In der Marktstraße kam es am Donnerstag, gegen 7.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Fußgängerin überquerte die Straße und ging durch eine Lücke mehrerer verkehrsbedingt haltender Fahrzeuge hindurch. Als sie die Spur des Gegenverkehrs betrat wurde sie von einem herannahenden Pkw erfasst. Hierbei wurde die 63-Jährige verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser ermitteln zur genauen Unfallursache.
