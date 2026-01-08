LPI-NDH: Eine Person nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Schlotheim (ots) - Am Donnerstag kam es in der Sondershäuser Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Autofahrer befuhr die genannte Straße aus Richtung Marolterode. Gegen 6.15 Uhr verlor der Verkehrsteilnehmer in einer Rechtskurve, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, vermutlich aufgrund von Winterglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links ins Rutschen. Daraufhin kam es zur Kollision mit ...

mehr