Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine Person nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Oldisleben (ots)

In der Marktstraße kam es am Donnerstag, gegen 7.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Fußgängerin überquerte die Straße und ging durch eine Lücke mehrerer verkehrsbedingt haltender Fahrzeuge hindurch. Als sie die Spur des Gegenverkehrs betrat wurde sie von einem herannahenden Pkw erfasst. Hierbei wurde die 63-Jährige verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser ermitteln zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

