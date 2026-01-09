PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Brände in Leinefelde - Polizei sucht Zeugen

Leinefelde (ots)

Gleich mehrere Brände hielten Polizei und Feuerwehr in der vergangenen Nacht in Leinefelde auf Trapp. Gegen 0.45 Uhr stand in der Breitenhölzer Straße ein Altpapiercontainer in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Container wurde vollständig zerstört. Nur eine dreiviertel Stunde später brannte erneut ein Papiermüllcontainer. Diesmal rückten die Einsatzkräfte in den Garagenweg aus. Trotz des schnellen Feuerwehreinsatzes wurde der Container derart stark beschädigt, dass er unbrauchbar ist. Gegen 1.30 Uhr brannte außerdem am Zentralen Platz ein Altpapiercontainer. Ein Tannenbraum und eine darin aufgehängte Lichterkette wurden durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Gegen 2.10 brannte es ein weiteres Mal in Leinefelde. Diesmal wurde durch den oder die unbekannten Täter eine mobile Toilettenkabine im Hermann-Iseke-Weg entzündet. Die mobile Toilette wurde vollständig zerstört. Durch die Brände entstand ein Sachschaden von insgesamt mehreren tausend Euro. Die Polizei leitete Strafverfahren ein und bittet nun dringend um Zeugenhinweise.

Wer hat etwas beobachtet, das mit den Bränden in Zusammenhang stehen könnte? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0006607, 0006608, 0006616, 0006621

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 14:54

    LPI-NDH: Beifahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

    Leinefelde (ots) - Am Donnerstag, gegen 9.55 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Kia in Leinefelde die Kreuzung Kellerstraße/Beethovenstraße aus Richtung Ortsumfahrung kommend. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Skoda, der die Beethovenstraße befuhr und die Kellerstraße geradeaus queren wollte. Die 72 Jahre alte Beifahrerin im Skoda wurde bei dem Unfall leicht verletzt. ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 14:24

    LPI-NDH: Pkw kollidiert frontal mit LKW

    Breitenholz (ots) - Die Polizei wurde am Donnerstag über einen Verkehrsunfall informiert, welcher sich gegen 5.50 Uhr im Eichsfeldkreis ereignete. Ein Autofahrer befuhr die Bundesstraße 247 aus Richtung Leinefelde kommend in Richtung Worbis. Als er in Richtung Breitenworbis abbiegen wollte, kam der Pkw auf winterglatter Fahrbahn ins Rutschen. In der Folge kollidierte der Pkw frontal mit einem entgegenkommenden LKW. Der ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 14:24

    LPI-NDH: Eine Person nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

    Oldisleben (ots) - In der Marktstraße kam es am Donnerstag, gegen 7.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Fußgängerin überquerte die Straße und ging durch eine Lücke mehrerer verkehrsbedingt haltender Fahrzeuge hindurch. Als sie die Spur des Gegenverkehrs betrat wurde sie von einem herannahenden Pkw erfasst. Hierbei wurde die 63-Jährige verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Beamte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren