Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Brände in Leinefelde - Polizei sucht Zeugen

Leinefelde (ots)

Gleich mehrere Brände hielten Polizei und Feuerwehr in der vergangenen Nacht in Leinefelde auf Trapp. Gegen 0.45 Uhr stand in der Breitenhölzer Straße ein Altpapiercontainer in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Container wurde vollständig zerstört. Nur eine dreiviertel Stunde später brannte erneut ein Papiermüllcontainer. Diesmal rückten die Einsatzkräfte in den Garagenweg aus. Trotz des schnellen Feuerwehreinsatzes wurde der Container derart stark beschädigt, dass er unbrauchbar ist. Gegen 1.30 Uhr brannte außerdem am Zentralen Platz ein Altpapiercontainer. Ein Tannenbraum und eine darin aufgehängte Lichterkette wurden durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Gegen 2.10 brannte es ein weiteres Mal in Leinefelde. Diesmal wurde durch den oder die unbekannten Täter eine mobile Toilettenkabine im Hermann-Iseke-Weg entzündet. Die mobile Toilette wurde vollständig zerstört. Durch die Brände entstand ein Sachschaden von insgesamt mehreren tausend Euro. Die Polizei leitete Strafverfahren ein und bittet nun dringend um Zeugenhinweise.

Wer hat etwas beobachtet, das mit den Bränden in Zusammenhang stehen könnte? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0006607, 0006608, 0006616, 0006621

