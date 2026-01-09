Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mitfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Ballhausen (ots)
Am Donnerstag, gegen 21.10 Uhr, befuhr ein 50 Jahre alter Autofahrer die Mühlenstraße in der Ortslage Ballhausen, als er von der Fahrbahn abkam. Das Auto fuhr über eine Grünfläche und kollidierte schließlich mit einem abgestellten Pkw. Eine 16 Jahre Mitfahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.
