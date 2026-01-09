LPI-NDH: Mitfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wolkramshausen (ots) - Ein Autofahrer war am Donnerstag, kurz nach 20 Uhr, auf der Landstraße 1034 aus Richtung Wolkramshausen in Richtung Nohra unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte der Pkw mit einem Verkehrszeichen und dem Schutzgeländer eines Wasserdurchlaufes. Der Autofahrer musste durch Zeugen aus dem Pkw befreit werden. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da ein ...

mehr