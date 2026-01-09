Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kind von Pkw erfasst
Roßleben (ots)
Eine Autofahrerin befuhr am Donnerstag, gegen 15 Uhr, die Ernst-Thälmann-Straße in Roßleben, als auf Höhe der Einmündung zur Fritz-Hofmann-Straße ein Kind die Straße überquerte. In weiterer Folge wurde das 11 Jahre alte Kind von dem Auto erfasst. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell