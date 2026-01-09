PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind von Pkw erfasst

Roßleben (ots)

Eine Autofahrerin befuhr am Donnerstag, gegen 15 Uhr, die Ernst-Thälmann-Straße in Roßleben, als auf Höhe der Einmündung zur Fritz-Hofmann-Straße ein Kind die Straße überquerte. In weiterer Folge wurde das 11 Jahre alte Kind von dem Auto erfasst. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 10:24

    LPI-NDH: Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Wolkramshausen (ots) - Ein Autofahrer war am Donnerstag, kurz nach 20 Uhr, auf der Landstraße 1034 aus Richtung Wolkramshausen in Richtung Nohra unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte der Pkw mit einem Verkehrszeichen und dem Schutzgeländer eines Wasserdurchlaufes. Der Autofahrer musste durch Zeugen aus dem Pkw befreit werden. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da ein ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 10:23

    LPI-NDH: Mehrere Brände in Leinefelde - Polizei sucht Zeugen

    Leinefelde (ots) - Gleich mehrere Brände hielten Polizei und Feuerwehr in der vergangenen Nacht in Leinefelde auf Trapp. Gegen 0.45 Uhr stand in der Breitenhölzer Straße ein Altpapiercontainer in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand, der Container wurde vollständig zerstört. Nur eine dreiviertel Stunde später brannte erneut ein Papiermüllcontainer. Diesmal rückten die Einsatzkräfte in den Garagenweg aus. ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 14:54

    LPI-NDH: Beifahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

    Leinefelde (ots) - Am Donnerstag, gegen 9.55 Uhr, befuhr die Fahrerin eines Kia in Leinefelde die Kreuzung Kellerstraße/Beethovenstraße aus Richtung Ortsumfahrung kommend. Dabei kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Skoda, der die Beethovenstraße befuhr und die Kellerstraße geradeaus queren wollte. Die 72 Jahre alte Beifahrerin im Skoda wurde bei dem Unfall leicht verletzt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren