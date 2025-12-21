PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von 20.12.2025 circa 08:00 Uhr bis 14:50 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen weißen PKW Audi, welcher in der Dudenhofer Straße auf dem Parkplatz des "Mix Marktes" geparkt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe wird auf circa 2000EUR geschätzt. Zeugen gesucht: Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen oder der Unfallverursacher selbst werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

