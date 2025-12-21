POL-PDLU: E-Scooter Fahrer unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

Frankenthal (ots) - Im Rahmen der Streifenfahrt innerhalb der Stadt Frankenthal in der Nacht vom 20.12.2025 auf den 21.12.2025 gegen 00:05 Uhr, sollte die 34-Jährige Fahrerin eines PKWs einer allgemeinen Verkehrskontrolle zugeführt werden. Auf Aufforderung stoppte sie ihr Fahrzeug nicht und versuchte sich durch Befahren mehrerer Straßen innerhalb der Innenstadt der Verkehrskontrolle zu entziehen, ehe sie ihre Fahrt im ...

