POL-PDLU: E-Scooter Fahrer unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln
Schifferstadt (ots)
Am Abend des 20.12.2025 wurde ein 35-Jähriger E-Scooter Fahrer in der Waldseer Straße durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Alkohol- und Drogenkonsum vor Fahrtantritt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.
