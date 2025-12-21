Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall im Rahmen eines Einparkmanövers - Fahrerin alkoholisiert

Beindersheim (ots)

Am gestrigen 20.12.2025 parkte eine 48-Jährige Fahrzeugführerin ihr Fahrzeug in Längsaufstellung im Bereich der Robert-Koch-Straße in 67259 Beindersheim ein. Hierbei touchierte sie das unmittelbar vor ihr geparkte Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten Alkoholgeruch von der Fahrzeugführerin ausgehend wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,17 Promille, weshalb der Führerschein der Fahrerin sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

