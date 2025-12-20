PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

Speyer (ots)

Gleich zwei betrunkene Fahrradfahrer wurden in der Nacht zum Samstag (20.12.2025) gegen 4:30 Uhr in der Franz-Kirrmeier-Straße kontrolliert. Die Atemalkoholtests bei den jeweils 20-Jährigen ergaben Werte von 1,84- sowie 2,1 Promille. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Sturm, PK
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

