POL-PDLU: ROADPOL-Aktionswoche Alkohol & Drogen - Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Speyer (ots)

Am Freitagnachmittag (19.12.2025) gegen 17 Uhr führten Polizeikräfte eine Verkehrskontrolle mit einem 24-jährigen Autofahrer in der Wormser Landstraße durch. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiterhin zeigte er drogentypische Auffälligkeiten. Ein Urintest bestätigte den Verdacht, dieser verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Bei der anschließenden Durchsuchung des PKW konnte zudem eine größere Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie diverse Strafverfahren eingeleitet. Außerdem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle.

Aus aktuellem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass der Grenzwert für Cannabis am Steuer zwar auf 3,5 ng THC pro ml Blutserum hochgesetzt wurde, aber Vorsicht: -wenn THC im Blut nachgewiesen wird, besteht absolutes Alkoholverbot am Steuer, -unter 21-Jährige oder Personen in der Probezeit dürfen weder unter dem Einfluss von Alkohol noch unter dem Einfluss von THC Kraftfahrzeuge führen.

