POL-PDLU: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag (18.12.2025, 17 Uhr) bis Freitagmittag (19.12.2025, 15:30 Uhr) beschädigte ein bislang Unbekannter vermutlich im Vorbeifahren einen grauen VW Golf, welcher in der Straße "Seilerbahn" nahe der Winternheimer Straße geparkt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Wer hat in dem genannten Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht? Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

