PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag (18.12.2025, 17 Uhr) bis Freitagmittag (19.12.2025, 15:30 Uhr) beschädigte ein bislang Unbekannter vermutlich im Vorbeifahren einen grauen VW Golf, welcher in der Straße "Seilerbahn" nahe der Winternheimer Straße geparkt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Wer hat in dem genannten Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht? Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Sturm, PK
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 12:55

    POL-PDLU: Radfahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

    Speyer (ots) - Gleich zwei betrunkene Fahrradfahrer wurden in der Nacht zum Samstag (20.12.2025) gegen 4:30 Uhr in der Franz-Kirrmeier-Straße kontrolliert. Die Atemalkoholtests bei den jeweils 20-Jährigen ergaben Werte von 1,84- sowie 2,1 Promille. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle. ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 12:54

    POL-PDLU: Verkehrsunfall durch alkoholisierten Radfahrer

    Speyer (ots) - Am späten Freitagabend (19.12.2025) gegen 23:20 Uhr befuhr ein 68-jähriger Fahrradfahrer die Rheinhäuser Straße in Richtung Ortausausgang. Bisherigen Erkenntnissen zufolge streifte er aufgrund starker Schlangenlinien einen auf der linken Straßenseite geparkten PKW. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,29 Promille, dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren