Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW Fahrerin versucht sich der Kontrolle zu entziehen

Frankenthal (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt innerhalb der Stadt Frankenthal in der Nacht vom 20.12.2025 auf den 21.12.2025 gegen 00:05 Uhr, sollte die 34-Jährige Fahrerin eines PKWs einer allgemeinen Verkehrskontrolle zugeführt werden. Auf Aufforderung stoppte sie ihr Fahrzeug nicht und versuchte sich durch Befahren mehrerer Straßen innerhalb der Innenstadt der Verkehrskontrolle zu entziehen, ehe sie ihre Fahrt im Bereich der Kantstraße aufgrund geparkter Fahrzeuge nicht mehr fortsetzen konnte. Von ihr ausgehend konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Weiter war sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs konnte durch die Beamten ein frischer Unfallschaden auf der linken Fahrzeugseite festgestellt werden, welcher bislang nicht zugeordnet werden konnte. Der Fahrerin wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

