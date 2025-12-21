PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW Fahrerin versucht sich der Kontrolle zu entziehen

Frankenthal (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt innerhalb der Stadt Frankenthal in der Nacht vom 20.12.2025 auf den 21.12.2025 gegen 00:05 Uhr, sollte die 34-Jährige Fahrerin eines PKWs einer allgemeinen Verkehrskontrolle zugeführt werden. Auf Aufforderung stoppte sie ihr Fahrzeug nicht und versuchte sich durch Befahren mehrerer Straßen innerhalb der Innenstadt der Verkehrskontrolle zu entziehen, ehe sie ihre Fahrt im Bereich der Kantstraße aufgrund geparkter Fahrzeuge nicht mehr fortsetzen konnte. Von ihr ausgehend konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Weiter war sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs konnte durch die Beamten ein frischer Unfallschaden auf der linken Fahrzeugseite festgestellt werden, welcher bislang nicht zugeordnet werden konnte. Der Fahrerin wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 3130
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 07:07

    POL-PDLU: Verkehrsunfall im Rahmen eines Einparkmanövers - Fahrerin alkoholisiert

    Beindersheim (ots) - Am gestrigen 20.12.2025 parkte eine 48-Jährige Fahrzeugführerin ihr Fahrzeug in Längsaufstellung im Bereich der Robert-Koch-Straße in 67259 Beindersheim ein. Hierbei touchierte sie das unmittelbar vor ihr geparkte Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten Alkoholgeruch von der Fahrzeugführerin ausgehend wahrgenommen ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 12:56

    POL-PDLU: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag (18.12.2025, 17 Uhr) bis Freitagmittag (19.12.2025, 15:30 Uhr) beschädigte ein bislang Unbekannter vermutlich im Vorbeifahren einen grauen VW Golf, welcher in der Straße "Seilerbahn" nahe der Winternheimer Straße geparkt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Wer hat in dem ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 12:55

    POL-PDLU: Radfahrer unter Alkoholeinfluss gestoppt

    Speyer (ots) - Gleich zwei betrunkene Fahrradfahrer wurden in der Nacht zum Samstag (20.12.2025) gegen 4:30 Uhr in der Franz-Kirrmeier-Straße kontrolliert. Die Atemalkoholtests bei den jeweils 20-Jährigen ergaben Werte von 1,84- sowie 2,1 Promille. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zudem erfolgt eine Mitteilung an die Führerscheinstelle. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren