Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Hoher Sachschaden bei Kollision mit Hauswand
Langula (ots)
Am Freitagvormittag setzte der Fahrer eines Lkw sein Fahrzeug in der Bornsgasse zurück. Dabei stieß der Lkw gegen eine Hauswand. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich insgesamt auf etwa 25.000 Euro.
