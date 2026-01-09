PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden bei Kollision mit Hauswand

Langula (ots)

Am Freitagvormittag setzte der Fahrer eines Lkw sein Fahrzeug in der Bornsgasse zurück. Dabei stieß der Lkw gegen eine Hauswand. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich insgesamt auf etwa 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

