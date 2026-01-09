Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind wird Opfer eines dreisten Diebstahls

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 14 Uhr, war ein Mädchen zu Fuß auf dem Gehweg in der Feldstraße unterwegs. Plötzlich näherte sich ein bislang unbekannter Täter, der das Mobiltelefon entwendete, welches das Kind umgehängt hatte. Das Mädchen blieb unverletzt. Der unbekannte Täter lief anschließend davon. Die Polizei in Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Tat.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0006517

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell