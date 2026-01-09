LPI-NDH: Nach Unfall einfach davon gefahren

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Wie am Freitagvormittag bekannt wurde, hatten es Diebe in Heiligenstadt auf ein hochwertiges E-Bike abgesehen. Der oder die Täter drangen gewaltsam in einen Schuppen in der Petristraße ein. Daraus erbeuteten sie das E-Bike des Herstellers HaiBike im Wert von mehreren tausend Euro. Der besonders schwere Fall des Diebstahls ereignete sich zwischen Donnerstag, 18.15 Uhr, und Freitag, 9.45 Uhr. ...

