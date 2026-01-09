Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Nach Unfall einfach davon gefahren
Heilbad Heiligenstadt (ots)
Am Freitag ereignete sich in der Hospitalstraße eine Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum zwischen 9.45 Uhr und 11.45 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem abgestellten Citroen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher entgegen seiner Pflichten. Am Citroen entstand unfallbedingter Sachschaden. Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen.
Aktenzeichen: 0007072
